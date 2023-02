Incendio Cesenatico oggi, fuoco nel deposito della Protezione civile

Cesenatico 28 febbraio 2023 – Un furgone Ford ha preso fuoco nella sede di Cesenatico dell’associazione Protezione Civile – Radio Soccorso Cesenatico, situata in via Saffi accanto alla sede dei

Vigili del fuoco volontari. È accaduto attorno all’una e mezza di lunedì notte . Oltre a devastare l’automezzo, le fiamme, sviluppate sotto una tettoia, hanno causato danni anche ad

altre attrezzature della Protezione Civile.

L’incendio è stato domato da una squadra di Vigili del fuoco, i cui uomini hanno messo in sicurezza l’area, che è stata interdetta in attesa di effettuare le verifiche alla tettoia. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio. Solidarietà all’associazione danneggiata è stata subito espressa dal sindaco di Cesenatico che si è recato sul posto.