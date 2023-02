Incendio a Mercato Saraceno, a fuoco capannone agricolo pieno di rotoballe

L'intervento dei vigili del fuoco a Mercato Saraceno

Cesena, 5 febbraio 2023 – Paura oggi pomeriggio poco dopo le 15 per un incendio in un capannone agricolo a Ciola frazione di Mercato Saraceno. Sul posto sono prontamente arrivate due squadre del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena e due del distaccamento di Bagno di Romagna che hanno provveduto a spegnere l'incendio del capannone agricolo contenente rotoballe di paglia, limitandone così l'estensione ai fabbricati adiacenti per i quali c'era stata una forte apprensione. I Vigili del Fuoco sono rimasti sul posto diverse ore per controllare che non si riaccendesse il fuoco. Nessun danno alle persone. Presenti sul posto anche i Carabinieri.