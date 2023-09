Incidente sulla ciclabile. Auto travolge un ciclista

È caduto a terra sull’asfalto dopo essere stato investito da un’auto che si stava immettendo in via Cesenatico. Il malcapitato è un ciclista cesenate di 38 anni che ieri mattina alle 10 stava percorrendo via Cesenatico in direzione mare.

All’altezza di via Brusadiccia, una multipla nera guidata da un 60enne della zona, ha travolto il velocipede che stava viaggiando sull’attraversamento ciclabile. Un impatto brusco che fortunatamente non ha avuto conseguenze drammatiche. Il ciclista è stato soccorso dall’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Nella caduta il 38enne cesenate ha riportato ferite alla spalla destra e a una gamba. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cesenatico per i rilievi dell’incidente e per regolare il traffico che ha subito dei rallentamenti. I residenti di via Brusadiccia sostengono che l’incrocio è molto pericoloso, perché la visuale delle macchine che si immettono nella via principale è scarsa.