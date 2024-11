Incontro con Teresa Manes per combattere il bullismo

Sabato dalle 8.30, presso la sala Gramsci, la scuola secondaria di primo grado "Giovanni Pascoli" a San Mauro Pascoli, promuove per i propri allievi e docenti, l’incontro con Teresa Manes, autrice del libro "Il ragazzo dai pantaloni rosa" La signora Manes, è mamma di Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre 2012 si suicidò, dopo avere subito diversi atti persecutori e di bullismo a sfondo omofobico, perché un giorno aveva deciso di indossare un paio di calzoni diventati di quel colore in seguito ad un lavaggio sbagliato. Questo fu sufficiente per etichettarlo come gay e perseguitarlo. L’incontro fa parte di un progetto dell’associazione Agedo (associazione di genitori con figli omosessuali), nella persona della vicepresidente Tina Scelsi Rocca. Nella circostanza dell’incontro verranno donati da Agedo 6 libri alla biblioteca della scuola e 4 alla biblioteca comunale che trattano tematiche inerenti.