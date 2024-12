Incontro e aperitivo oggi al WellDone

Il gruppo consigliare Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra ha organizzato per oggi dalle 18.30 al WellDone in piazza della Libertà, un aperitivo per raccontare gli obiettivi che il gruppo intende realizzare a Cesena e in Romagna e per ascoltare le voci delle cittadine e dei cittadini. L’aperitivo è un momento aperto di condivisione e confronto su temi, proposte, obiettivi da raggiungere e come raggiungerli. Al centro della discussione i temi della crisi climatica, dell’abitare e del benessere collettivo.