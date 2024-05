Incontro sulle comunità energetiche

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena organizza per mercoledì 8 maggio alle 17,45 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena un incontro pubblico per parlare delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a conclusione del percorso di messa a punto delle normative. L’iniziativa è in collaborazione con Energie per la Città e il Cise, Azienda Speciale della Camera di Commercio della Romagna, e ha il patrocinio del Comune di Cesena.

Lo scopo dell’incontro è divulgativo, per capire cosa sono e come funzionano le comunità energetiche e fare il punto sullo stato dell’arte, prendendo in esame anche alcune prime esperienze del nostro territorio. L’intento è di favorire anche nel cesenate e zone limitrofe l’avvio di queste esperienze, cogliendo le opportunità offerte dalle normative, in un’ottica di rinnovata attenzione della cittadinanza ai temi della sostenibilità e dell’energia rinnovabile e autoprodotta. Potrà essere occasione anche per fare rete tra istituzioni, società, enti e cittadini.

Tra i relatori dell’incontro ci saranno Giovanni Battistini e Alessandra Boni di Energie per la Città e Matteo Zulianello del Rse - Ricerca sistema energetico del GSE. In apertura i saluti di Stefano Campana, Consigliere e Vicepresidente della Commissione Ambiente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e quelli dell’Amministrazione comunale. Modera Giulia Bubbolini del Cise. L’iniziativa si inserisce per la Fondazione CRC nel percorso di attenzione al territorio per i temi ambientali, anche grazie alla rinnovata commissione Ambiente, sviluppo locale, sport. Tra le recenti iniziative anche il sostegno a uno studio di fattibilità per una comunità energetica nel sarsinate.