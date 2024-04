Insidie dei disturbi alimentari. La conferenza del Rotary Club

"Dal disturbo alimentare al dolore" è il titolo dell’interessante conviviale organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone alla Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. Relatori Alessandro e Ilaria Caminiti, padre e figlia, neuro fisio patologo e biologa nutrizionista. Quest’ultima è fondatrice e coordinatrice del Centro Diana che offre percorsi per pazienti affetti da disturbi alimentari. Alessandro Caminiti dal 2019 al 2022 è stato neurologo presso l’ospedale Bufalini di Cesena e dal 2021 è neurologo presso l’ospedale Infermi di Rimini. Segue le malattie del sistema nervoso periferico e muscolare.

"Dal 2019 al 2020 i disturbi alimentari hanno coinvolto anche bambini di 9-10 anni – riferisce la dottoressa –. Ci sono 48 centri al Nord dei quali 16 in Emilia Romagna per curarsi. ll disturbo alimentare è una patologia psichiatrica: on vanno bene le diete iperrestrittive e quelle fai da te. L’obesità è una malattia cronica con fattori genetici, ambientali, psicologici e familiari".

"Noi tutti mangiamo zuccheri che, quando sono in eccesso, provocando picchi di insulina – ha aggiunto il padre – . Nel dolore cronico la soglia del dolore viene alterata ed è una malattia. Nel cervello ci sono particolari parti che determinano come noi soffriamo". Era presente alla serata anche Mauro Tosi dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione superiore Marie Curie che ha ospitato per una intera mattina i medici Alessandro Caminiti e Davide Lazzarini che hanno affrontato il tema con gli studenti.

e.p.