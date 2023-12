Intelligenza artificiale, open day alle Scuderie

L’intelligenza artificiale si fa largo nelle piccole imprese dove l’interesse si sta allargando a macchia d’olio. All’Open day di

Confartigianato alle Scuderie dell’Ippodromo sono stati un centinaio i partecipanti gli imprenditori non associati, a cui era indirizzata l’iniziativa, al meeting “Intelligenza Artificiale e pmi: istruzioni per l’uso” con apprezzata conduzione rock di Franz Collini. Il 20% si è detto interessato a introdurre da subito applicazioni di intelligenza artificiale, in alcuni casi già in atto.