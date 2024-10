Prima conviviale del Lions Club Valle del Savio per l’anno sociale 2024/2025, sabato scorso presso il ristorante Cerina di Cesena, la prima sotto la presidenza di Michele Crociani. Tema della serata, "Tra intelligenza umana e intelligenza artificiale: sfide e prospettive", che ha suscitato grande interesse, vista la rilevanza dell’argomento e il suo impatto sulle nostre esistenze. Relatore d’eccezione, il professore Mirko Viroli, professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica e Scienze dell’Ingegneria dell’Università di Bologna, nonché coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche presso il campus di Cesena. Il docente ha offerto spunti interessanti sulle prospettive future dell’intelligenza artificiale, stimolando molte riflessioni riguardo gli aspetti tecnici e sociali, aprendo un dibattito su come l’intelligenza artificiale stia modificando il nostro presente e quali scenari si prospettino per il futuro. Il presidente Crociani, ha ricordato l’importanza di promuovere, in qualità di Lions, una conoscenza e un uso etico e consapevole di queste nuove tecnologie, che possono avere un impatto straordinario in ambiti importanti come la medicina e l’educazione. "Questo evento – ha affermato il presidente – rappresenta l’avvio di un anno sociale che si prospetta ricco di iniziative e incontri, dove il club continuerà a essere protagonista nell’approfondimento di tematiche di grande rilevanza e attualità".

Edoardo Turci