Longiano, 5 ottobre 2021 - Un’anziana signora e i suoi cinque figli sono finiti tutti al Bufalini di Cesena, causa Covid. Due di loro in rianimazione per le gravi conseguenze del virus. Nessuno in famiglia era vaccinato , e la variante Delta non ha perdonato. Così un po’ alla volta tutti, dopo aver contratto il virus, hanno avuto bisogno di cure ospedaliere e sono stati portati nel vicino nosocomio cesenate.

Più gravi sono apparse fin da subito le condizioni di uno dei figli , ricoverato in terapia intensiva, al quale si è aggiunta nella giornata di ieri una sorella, per la quale è stata necessaria la respirazione artificiale.