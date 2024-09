Investito sulle strisce pedonali, grave un 20enne di Ronta

Non si ferma la serie di incidenti stradali a Cesena e nei comuni del comprensorio. Dopo tre sinistri stradali con tre morti e un ferito grave, tutti su moto Yamaha, ieri pomeriggio alle 16.30, è avvenuto un grave incidente in via Ravennate 5080 dove un giovane di 20 anni, appena sceso dall’autobus di Start Romagna, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, nelle vicinanze del supermercato Conad, è stato investito da un’auto Peugeot proveniente da nord, condotta da una donna. Sul posto sono arrivate l’automedica e l’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane 20enne, italiano, residente a Ronta, al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, in codice rosso dove è stato sottoposto a un intervento alla testa. Sul posto per gli accertamenti di legge e per ricostrruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono arrivati i Carabinieri e la Polizia Locale. La viabilità sulla strada ha subito rallentamenti e si è creata una provvisoria congestione per la presenza dei numerosi veicoli di soccorso sul posto, risolta con rallentamenti e procedimento a passo d’uomo, con un senso unico alternato.

e.p.