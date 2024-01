Jazz, al ‘Jam session’ un quartetto d’eccezione

Un quartetto d’eccezione sarà il protagonista del prossimo appuntamento di Jazz Club 2024, la nuova rassegna allestita al Jam Session di Cesenatico da Chicco Capiozzo. Stasera, a partire dalle 21.30, sul palco si esibirà il gruppo formato da Carlo Atti al sax tenore, Andrea Calì al piano, Stefano Dallaporta al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Carlo Atti nella sua lunga carriera ha dimostrato di essere un grande musicista, un talento puro dotato di creatività e capacità narrativa, che lo hanno portato in Italia e all’estero a suon are accanto ai migliori jazzisti, tra i quali Steve Grossman, Massimo Urbani, Ares Tavolazzi, Bob Mover e tanti altri. Sui palcoscenici ha collaborato anche con i grandi della musica pop, primi fra tutti Lucio Dalla, Gianni Morandi e Rossana Casale, ma ha suonato e si è divertito anche con gli Skiantos. Fra le rassegne di profilo internazionale, è stato protagonista ad Umbria Jazz. Andrea Calì è invece un pianista dalla spiccata vena improvvisativa, fa parte dei Bad Uok assieme ad Andrea Grillini e ha pubblicato brani originali di sua composizione. Stefano Dallaporta è un contrabbassista che ha suonato veramente in tutto il mondo, dalla Tower Jazz Composer Orchestra a Ferrara, passando per collaborazioni con molti big ed una esperienza nell’Orchestra Baobab in Senegal. E’ consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session, al numero 68 di viale Trento di fronte ai Giardini al Mare. La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive serate di mercoledì, il 17 gennaio, sempre alle 21.30, si esibiranno dal vivo SugarPie and the CandyMan, con la cantante Lara Ferrari.

Giacomo Mascellani