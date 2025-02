Jazz e tributo ai Beatles nel weekend del Noi

Il grande jazz cantato e suonato sul lungomare. Accade a Cesenatico, dove domani sera, alle 22, al Noi Lounge Music Club, i riflettori saranno tutti per il Nicoletta Fabbri Jazz 5et, con un repertorio composto da autori tra cui George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter e resi poi celebri dalle voci inconfondibili di Nat King Cole, Doris Day, Peggy Lee, Ella Fitzgerald. Sul palco si esibiranno la talentuosa voce di Nicoletta Fabbri sarà accompagnata da Gabriele Zanchini al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e Alessandro Fariselli al sax. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare di fronte al palco. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.

Si cambierà decisamente genere sabato sera, quando sempre alle 22 si esibiranno dal vivo "The Menlove" per un omaggio ai Beatles. La formazione prende il nome dalla Menlove Avenue, la strada dove abitava John Lennon a Liverpool, e nasce nel 2008 dall’incontro di quattro musicisti. Lo show comprende una quarantina di canzoni tra le più famose dei Beatles, eseguite filologicamente e rigorosamente con gli stessi strumenti d’epoca e costumi di scena vintage. In repertorio ci sono tutti i singoli più celebri, alcuni lati B dei 45 giri e brani del periodo "Cavern club" e "Amburgo". La band ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche e televisive tra cui X Factor. I protagonisti sono Tommaso Tam, Giuseppe Bonomo, David Sabiu e Stuart Royan.

Giacomo Mascellani