Juve Stabia-Cesena per la miglior matricola. La priorità è invertire la rotta in trasferta

Ultima trasferta dell’andata per il Cesena che ha l’occasione di migliorare i numeri non brillantissimi lontano dal Manuzzi e di aggiudicarsi lo scettro di miglior matricola della prima parte di stagione, bianconeri e Juve Stabia viaggiano infatti appaiate al quarto posto a quota 25. Traguardo effimero quest’ultimo, ma che per Prestia e compagni può rappresentare un’iniezione di autostima utile in vista del ritorno, specie dopo la scoppola presa in coppa Italia a Bergamo dall’Atalanta. Per i bianconeri 5 sconfitte, 2 pareggi – a Palermo e Salerno – ed una sola vittoria in quel di Cittadella nelle recite esterne in campionato, per un totale di 5 punti, stesso score della Carrarese e con il solo Mantova che con 4 punti ha fatto peggio. Quello di oggi però è un avversario tosto, lo ha ribadito anche Michele Mignani nella conferenza pre partita, i campani sono una squadra giovane che pratica un calcio propositivo e molto fisico e come il Cesena ha ammortizzato bene l’impatto con la cadetteria pur adottando strategie diverse in sede di mercato estivo. La società giallonera ha infatti preferito dare continuità alla conduzione tecnica confermando Guido Pagliuca in panchina e mantenendo quasi intatto il gruppo che ha stravinto il proprio girone di C, mentre, in casa bianconera, oltre al mister, sono stati sostituiti pezzi importanti della rosa dello scorso anno confermando i giovani e qualche senatore. La Juve Stabia sta attraversando un buon momento, è reduce da due vittorie consecutive con Sudtirol e nel derby campano contro la Salernitana, anche se in casa i numeri parlano di sole 3 vittorie su 8 gare giocate, con due pareggi e tre sconfitte per un totale di 11 punti (9 i gol fatti, 11 quelli incassati). Al tecnico Pagliuca, oltre agli infortunati Morachioli, Andreoni, Folino e Maistro, mancherà anche il centrocampista centrale Davide Buglio squalificato. Per il Cesena invece una sola assenza , ma pesante,quella del capocannoniere Cristian Shpendi che con ogni probabilità tornerà nell’anno nuovo, si spera alla prima uscita del 12 gennaio contro il Cittadella. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo al Menti, i dubbi riguardano il reparto avanzato, chi si avvicina di più alle caratteristiche di Shpendi è Tavsan, probabile tocchi ancora a lui sostituirlo e fare coppia con Antonucci. A sostenere i bianconeri in un campo caldo come quello di Castellammare di Stabia saranno 215 tifosi.

Andrea Baraghini