Klinsmann brilla nonostante la sconfitta: le pagelle del match

Klinsmann 7. Se il tabellino mostra 0-2 invece di un punteggio peggiore il merito è soltanto suo.

Piacentini 5,5. In difficoltà. Non c’è dialogo con Ceesay, troppo spazio a Laurienté nella rete dello 0-2.

Prestia 5,5. Gioca tanti palloni e prova a testa alta a strigliare i suoi. Moro è costretto ad allargarsi per ricevere, ma contro Berardi arrivano i patemi. Eccessivo nervosismo, qualche battibecco acceso con alcuni compagni. Mignani lo sostituisce (dal 45’ st Adamo 5. Perde una palla sanguinosa che di fatto consegna il gol dello 0-2 agli avversari).

Mangraviti 6. Il meno peggio della difesa bianconera, termina una partita costantemente sotto pressione senza commettere errori evidenti.

Ceesay 5,5. L’incomprensione con Francesconi nella marcatura causa il vantaggio ospite. Fatica soprattutto nella ripresa quando viene abbassato nella difesa a 4, prima della sostituzione (dal 17’ st Russo 5. Da segnalare solo una conclusione alta di poco nel finale).

Saric 6. L’unico la cui intensità impensierisce il centrocampo avversario. Uomo tuttofare. Poteva fare meglio solo nell’occasione a tu per tu con Satalino (dal 31’ st Bastoni sv).

Calò 5. La regia non è la solita, è costretto a giocare molto basso per via della spinta offensiva del Sassuolo.

Francesconi 5. Ceesay stringe e lui si fa sfuggire Laurienté in occasione della rete dell’1-0. Ammonito nel tentativo di fermare una ripartenza del numero 45, viene sostituito all’intervallo (dal 45’ st Tavsan 6. I tentativi di mettere in apprensione la retroguardia ospite ci sono. Sua anche una conclusione fuori non di molto).

Celia 6. Concede troppo spazio a Berardi nella giocata che porta al vantaggio. Resta se non altro uno dei più in forma a livello fisico, l’impegno non manca.

Shpendi 5. I palloni giocabili oltre la metà campo sono pochi, è costretto ad abbassarsi spesso.

La Gumina 5,5. Voto leggermente maggiore a quello del compagno di reparto per via di un paio di punizioni guadagnate e un tiro respinto in area di rigore (dal 17’ st Antonucci 6. Qualche buona giocata ma nulla di più, gioca molto distante dalla porta).

Giacomo Lippi