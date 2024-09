La banda dei Babbi Natale. Benefattori in piena estate

Successo oltre ogni previsione per l’iniziativa messa in campo da una ventina di volontari, bambini e adulti, vestiti da Babbo Natale, in versione estiva con cappellino e maglietta rossi, per raccogliere generi alimentari a lunga scadenza per la Caritas Parrocchiale di Villamarina e Gatteo Mare e fondi per le opere parrocchiali delle due chiese. L’altra mattina, presente Roberto Pari sindaco di Gatteo, i venti Babbi Natale hanno girato nella zona a mare per le vie e le piazze, alberghi e stabilimenti balneari e fra residenti e turisti hanno raccolto in totale 793 chilogrammi di generi alimentari a lunga conservazione e 125 litri tra latte, bibite e olio. Inoltre sono stati raccolti 1.165 euro, che saranno destinati per sostenere le opere delle due chiese di Villamarina e Gatteo Mare.

In particolare sono stati raccolti 50 kg di salsa di pomodoro, 105 di legumi vari, 18 di colazioni, 30 di riso, 50 di zucchero, 30 di sale, 350 di pasta, 35 di farina. Ha detto don Mirco Bianchi parroco di Villamarina e Gatteo Mare: "Attraverso queste raccolte straordinarie realizzate dai volontari della Caritas parrocchiale grazie alla generosità dei nostri concittadini e dei turisti, nei prossimi mesi potremo rispondere ai bisogni di una quarantina di famiglie che vivono al di sotto della soglia della povertà. Straordinaria è stata la risposta e la sensibilità delle persone nell’accogliere i Babbi Natale che hanno portato allegria e simpatia, ma soprattutto speranza in questo tempo di criticità varie.

Oltre ai Babbi Natale nelle strade, altri volontari, in maniera coordinata hanno sistemato gli alimenti nel deposito presso i locali parrocchiali suddividendoli e ordinandoli in appositi scaffali. Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo nobile gesto di carità. Quella dei Babbi Natale è stata la nostra ultima iniziativa dell’estate 2024 prima della ripresa delle attività parrocchiali autunnali".

Ermanno Pasolini