La città punta sulla bicicletta, incontro su sicurezza e mobilità

Una città con al centro la mobilità sostenibile. I progetti di opere pubbliche come la ciclovia Cesenatico-Cesena ed il ciclodromo, le iniziative assieme alle scuole, le manifestazioni legate allo sport ed al benessere, stanno dando a Cesenatico un’identità sempre più legata alla bicicletta. Per parlare di questo e ragionare sul futuro della mobilità sostenibile, venerdì 31 marzo alle 16 è in programma al museo della Marineria un incontro sul tema "La sicurezza e la mobilità in bici". Interverranno il sindaco Matteo Gozzoli e vari ospiti, tra cui Paolo Gandolfi, relatore della legge sulla mobilità ciclistica; Roberto Sgalla, presidente di Formula Bici; Roberta Bruzzone della direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare Istat, Riccardo Capecchi, esperto di mobilità ciclistica e altri ancora in via di definizione.

Si parlerà delle iniziative come bicibus e piedibus nelle scuole elementari, delle scelte fatte nella stesura del Pug, il Piano urbanistico generale, e la redazione in corso del Pums, che sono punti fermi della programmazione presente e futura della città.

Il sindaco Matteo Gozzoli (nella foto) crede molto in questa iniziativa: "Tutto quello che possiamo fare per la mobilità sostenibile è utile e a Cesenatico stiamo mettendo tanto in campo. Abbiamo un filo rosso che parte dal bicibus e dal piedibus, continua con la rete ciclabile, le iniziative come la Nove Colli e corre sulle ali del ciclodromo e della ciclovia del Pisciatello che presto saranno ultimate. L’orizzonte di arrivo che abbiamo è il Tour de France 2024, un momento di festa e di valore simbolico che arriva anche e soprattutto perché Cesenatico è sempre più identificata come la città della bicicletta".

g.m.