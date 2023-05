La Compagnia Liberamente tra gag comiche e malintesi

di Giacomo Mascellani

’Rumori fuori scena’ è il titolo dello spettacolo che sarà messo in scena al teatro comunale di Cesenatico. L’appuntamento è questa sera alle 20.30, quando sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, la Compagnia Liberamente presenterà una commedia esilarante, i cui protagonisti sono degli attori un po’ stravaganti, guidati da un regista ormai esausto, alle prese con le prove generali di uno spettacolo. Nello scarso tentativo di mettere in scena la commedia dal titolo ’Niente addosso’, tutto ruota sulle tensioni all’interno del cast, che danno vita a gag divertenti e malintesi tipici dello humor inglese. Il lavoro è strutturato in tre atti, per un’ora e quaranta minuti di divertimento. La scenografia realizzata da Carmine Montella, riproduce l’interno di un villino, dotato anche di un primo piano e di tante porte, dove i protagonisti della commedia si muovono.

L’associazione di promozione sociale Liberamente aveva debuttato con ’Rumori fuori scena’ lo scorso autunno a Cesena, riscuotendo ampi consensi a conclusione di un progetto iniziato in epoca pre Covid, quindi interrotto, poi ripreso, con diversi personaggi cambiati. Le naturali difficoltà incontrate non hanno tuttavia impedito alla compagnia cesenate di portare a termine la realizzazione di uno spettacolo interessante e che ha riscosso subito un grande successo nel pubblico.

C’è molta Romagna in questo lavoro teatrale, la cui regia è stata affidata a Cristiano Caldironi, fondatore del Circolo degli Attori di Ravenna e attualmente impegnato nella promozione del film ’Acqua alle corde’ di Paolo Consorti, in cui ricopre il ruolo di attore protagonista. Fondamentale per la riuscita di ’Rumori fuori scena’ è stato anche l’aiuto regia di Aldo Rapetti, il quale fa parte del direttivo della Compagnia Liberamente, e di tutti i componenti del cast artistico, nove attori che si sono messi in gioco in prima persona affinché lo spettacolo potesse essere orchestrato al meglio. Gli attori, in ordine di apparizione, sono Silvia Scarpellini, Stefano Franceschelli, Samuele Perini, Costanza Neri, Sonia Agnoletti, Mauro Berti, Alessia Pantanella, Fiammetta Neri e Carmine Montella.

Lo spettacolo di questa sera è patrocinato dal Comune di Cesenatico e le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti contattando Alessia al 338 3361410, oppure Lucia al 339 2221646. Il botteghino del teatro comunale di Cesenatico aprirà alle 19, un’ora e mezza prima dell’apertura del sipario.