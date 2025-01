La crisi del calzaturiero: si corre ai ripari

Tutti al capezzale del settore calzaturiero e della crisi in cui versa al fine di trovare una soluzione per le migliaia di addetti al lavoro fra dipendenti dei calzaturifici e di tutto l’indotto che gira attorno agli stessi. Intanto l’Inps ha reso noto che i datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria, come già individuati nella circolare 26 novembre 2024 n. 99, possono richiedere la misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda, per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste. Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025. La legge 199/2024, in sede di conversione del decreto 160/2024, ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato. I datori di lavoro, cui l’ammissione ai trattamenti è stata estesa dalla legge 199/2024, potranno, invece, trasmettere la domanda per richiedere il sostegno solamente dopo la pubblicazione della circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.

Una situazione che coinvolge tutti. Dice Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli: "La situazione ovviamente è preoccupante e cerchiamo, per quanto di competenza del comune, di monitorarla e di coinvolgere gli enti competenti e in primis la Regione Emilia Romagna, oltre alle associazioni di categoria e ai sindacati. Proprio per oggi ho convocato alle 14.30 in Comune a San Mauro Pascoli il tavolo locale della moda composto dai sindaci di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo, oltre che dai sindacati e dalle associazioni. All’incontro ho invitato questa volta anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla e il presidente della camera di commercio della Romagna Carlo Battistini oltre naturalmente al Cercal la scuola moda internazionale a indirizzo calzaturiero".

Marco Piazzi è il presidente del Cercal: "La situazione congiunturalmente è abbastanza complicata. C’è un periodo di evidente crisi che dalle previsioni potrebbe finire nel secondo semestre di quest’anno. Dobbiamo salvare la filiera produttiva in modo da essere pronti al momento della ripresa. Questo passa attraverso un intervento politico sul sistema della moda che è di fondamentale importanza per il Paese e per il nostro territorio".