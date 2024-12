La Futsal Cesena lotta fino alla fine, poi è costretta ad arrendersi all’Elledì

Dopo due vittorie di fila, una Futsal Cesena che avrebbe meritato di più, perde a Cuneo 3-2 contro l’Elledì, formazione che abita nelle zone alte della classifica. I bianconeri, privi dell’infortunato argentino Fernandez, che dovrebbe rientrare a gennaio, nel primo tempo giocano dieci minuti di buon livello sfiorando in più circostanze la rete con Gardelli che ha colpito anche un palo e Dentini. La beffa arriva al 15’ quando Dos Santos calcia dalla distanza trovando una fortuita deviazione che spiazza Montalti. Gli ospiti reagiscono con Dentini e il secondo tempo si apre con il gran pari di Er Raissouni imbeccato da Butturini. La gara è intensa, i padroni di casa spingono forte, colpiscono un palo con Scavino e al 12’ raddoppiano con il capocannoniere del girone Cerbone. Passano tre minuti e il portiere e capitano del Cesena Montalti spacca la partita: coast-to-coast dalla propria area di rigore fino a quella avversaria, insaccando. Neanche il tempo di festeggiare che i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio con Oanea. Negli ultimi due minuti Osimani gioca la carta del portiere di movimento con i bianconeri che sfiorano il gol del pareggio con Pritoni, che a porta vuota non segna.

Futsal Cesena: Montalti, Butturini, Dentini, Gardelli, Pieri, Zandoli, Nardino, Traversari, Er Raissouni, Nunziatini, Lucchese, Pritoni. All.: Osimani.

Reti: 14’44’’ pt Dos Santos, 3’56’’ st Er Raissouni, 12’44’’ st Cerbone, 14’57’’ st Montalti, 15’55’’ st Oanea.