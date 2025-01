"La giunta minimizza, non sono bravate"

"Il livello di degrado e di piccola criminalità a Cesena è tanto aumentato che ormai non ci stupiamo più di nulla, neppure di chi penetra fraudolentemente negli uffici comunali per ben due volte, a distanza di poche settimane, o di chi causa danni di migliaia di euro vandalizzando decine di auto in sosta". Lo affermano la responsabile degli enti locali di Lega Romagna Antonella Celletti e il consigliere comunale Enrico Sirotti Gaudenzi.

"Il dato eclatante – proseguono – è il persistente mutismo della Giunta Lattuca che appare indifferente anche di fronte alla recrudescenza di episodi vandalici e criminosi che già da anni si ripetono in città. Ma forse è ancora peggio quando componenti della giunta rilasciano commenti tesi a minimizzare il problema. È il caso dell’assessore alla sicurezza (o meglio all’insicurezza) Luca Ferrini che da anni si limita a considerare queste imprese semplici ‘bravate’, come ha dichiarato anche dopo la violazione degli uffici dell’anagrafe, con l’ovvio intento di sminuire ogni reato compiuto in città".

"Nella certezza di poter contare su un consenso ‘bulgaro’ e inossidabile, la seconda Giunta Lattuca – aggiungono Celletti e Sirotti Gaudenzi – sembra sbattersene dei reati subiti dai cittadini e si guarda bene dal pianificare iniziative veramente serie di sicurezza urbana. La nostra percezione è che comunque sia sempre più difficile nascondere la perdurante e grave situazione di degrado e insicurezza a Cesena: mentre sempre più cesenati si sentono impotenti, rassegnati e sfiduciati, vandali e violenti se la ridono nella totale impunità".