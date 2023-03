La grande focarina dei ’lupi’ alle Conserve

Il ritorno alla normalità consente in riviera anche di organizzare uno degli eventi più sentiti e di grande aggregazione, con il quale storicamente i cittadini di Cesenatico dicono addio all’inverno per salutare l’arrivo della primavera. L’appuntamento è questa sera, quando i volontari dei ’Lupi di Liberio’ torneranno in piazza delle Conserve, per la focarina di San Giuseppe, un evento che manca da quattro anni, perchè nel 2020 e nel 2021 non è stato possibile organizzarlo a causa dell’emergenza sanitaria e nel 2022 fu possibile allestire soltanto un evento privo del tradizionale fuoco.

Quest’anno, grazie alla deroga alla normativa regionale chiesta ed ottenuta dall’Amministrazione comunale, si torna a celebrare l’arrivo della primavera con la forza simbolica del fuoco, che brucia i rami delle potature e con essi ciò che rimane di un inverno che si desidera archiviare. Nel cuore del borgo marinaro tornerà protagonista il signor Rolando, fuochista di lungo corso, al quale spetterà il compito di dare il via al grande falò.

I ’lupi’ tornano così a proporre una festa dedicata all’intera comunità di Cesenatico, coinvolgendo la città anche con la gastronomia, che è uno dei punti di eccellenza del territorio.

Il cesenaticense Daniele Grassi, di professione docente di lingue straniere alle scuole superiori, è uno dei ’lupi’ più attivi e felici di poter mantenere la tradizione: "Sarà una grande festa, vogliamo coinvolgere tante persone, nel solco della tradizione, offrendo monfettini in brodo di pesce, piadina, formaggi e affettati, ciambelle, Sangiovese, vin brulè e le torte preparate dagli amici volontari dell’associazione ’La Magica Notte’. La musica è uno dei nostri punti forti e sul palco saliranno il Lupo tenore Paolo Polini, il presidente dei Lupi di Liberio Andrea Quadrelli, le formazioni di ’Osvaldo e i suoi Barasi’ e i ’Bitols’. Nell’organizzazione della festa ci ha dato una grossa mano la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico".

Probabilmente, se non subentreranno delle novità, questa sarà l’ultima festa organizzata dai Lupi di Liberio alle Conserve, come ammette lo stesso Grassi: "Ci sono sempre maggiori incombenze burocratiche, dobbiamo tener conto dei rischi e dei costi di allestimento che si sono fatti via via sempre più onerosi e di difficile gestione, tanto da scoraggiare anche i più tenaci e convinti promotori dei momenti di aggregazione. La missione di noi ’lupi’, quando parecchi anni fa inaugurammo la stagione delle ’focarine di San Giuseppe’ alle Conserve, era quella di ripristinare una festa speciale per i cesenaticensi; ora si spera che qualcun altro raccolga il testimone e porti avanti la tradizione".

Giacomo Mascellani