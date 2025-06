Nella chiesa di Sant’Ilario a Tornano stasera dalle 21 prenderà il via ’La lunga notte delle Chiese’ che si concluderà domani alle 7. La grande notte bianca, giunta alla sua decima edizione, coinvolge 150 diocesi e circa 200 luoghi di culto, e quest’anno ha come tema l’abbraccio: per questo Tornano ha intitolato l’evento ’Abbracciami, non avere paura’ con un programma in cui si fondono insieme cultura, arte, musica in una chiave di riflessione e spiritualità. Interverranno Marisa Zattini, Angela Fabbri, Daniele Brancaleoni e Cristina Martini. Organizzatore dell’evento è l’associazione Ca’ della Verena Aps. La musica soul, jazz di Carlo Vecchio Nepita condurrà l’evento fino al sorgere del sole. Durante tutta la notte sarà disponibile un punto di ristoro con cibo, bevande, the e caffè caldi. L’ingresso all’evento è gratuito.