La ’Mater ligna’ di Lucilla Rossi approda alla galleria Pescheria

Sabato alle 18 alla Galleria Pescheria sarà inaugurata la mostra ‘Mater ligna’ di Lucilla Rossi con libri d’artista, stampe xilografiche e matrici che offriranno al visitatore la possibilità di cogliere ciò che si nasconde dietro il processo di stampa. La mostra rimarrà visitabile fino a domenica 20 luglio: il venerdì dalle 18 alle 22, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, la domenica dalle 18 alle 20. In occasione della festa di San Giovanni sarà possibile visitare la mostra lunedì 23 dalle 17 alle 22 e martedì 24 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22. L’ingresso è gratuito.

Lucilla Rossi nasce a Cesena nel 1998. Dopo gli studi universitari presso la facoltà di Matematica dell’Università di Bologna, sente la necessità di tornare al linguaggio del disegno e decide di frequentare i corsi Entry ed Advanced Level della Scuola di Illustrazione Ars in Fabula di Macerata. Nel maggio 2022 vive la sua prima esperienza di incisione su legno: i colori, l’istintiva gestualità e la fisicità dell’atto sono uno stimolo per approfondire le sue conoscenze nella grafica d’arte. Frequenta il corso annuale di specializzazione 2022-23 in incisione e stampa d’arte alla fondazione Il Bisonte di Firenze. Dal 2024 frequenta il corso di Grafica d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Bologna.