La musica della solidarietà per aiutare Filippo Malatesta

Più di mille persone a San Mauro Mare al grande spettacolo organizzato per aiutare il cantautore Filippo Malatesta al quale con un terribile atto vandalico è stato incendiato e completamente distrutto il suo "Kiosko Il Vincanto" a Villa Verucchio. In tanti hanno manifestato solidarietà e vicinanza a Filippo Malatesta con una serata per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione del locale. Alla serata, con grigliata di carne, cozze e birra, hanno partecipato il gruppo Fuoritempo con ospiti Daniel Angelini, Strange Boat, Mirna Fox, Roberto Tomasi, Luca Bongiorni, Betobahia che ha anche condotto la serata, The Senior e naturalmente Filippo Malatesta. Special guest Mirko Casadei. L’evento si è svolto grazie alla collaborazione di Bar Centrale di San Mauro Mare, Cyber Bar di Bellaria, Associazione Amaresanmauro, Pro Loco San Mauro Mare, con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli. Commosso ha detto Filippo Malatesta: "Non credevo che anche San Mauro Mare mi fosse così vicina. Siamo a stretto contatto con il comune di Verucchio che ha dimostrato tutta la sua disponibilità, per potere continuare con il nostro lavoro che, oltre a essere importante per me e per la mia famiglia, era e spero sarà un punto di socialità per il paese in cui vivo". Ha concluso Daniele Domeniconi a nome degli organizzatori: "Non ci aspettavamo una marea di gente così. Questo ci rende molto felici perchè potremo dare un contributo a Filippo Malatesta per ricostruire il suo tanto amato Vincanto. Ma soprattutto un grazie alle tante persone che quando ci sono momenti critici e di dare un aiuto a chi ha bisogno, risponde sempre "presente". Questi sono romagnoli veri".

Ermanno Pasolini