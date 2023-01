La musica di Davide Caprelli fa incetta di premi

di Raffaella Candoli

Davide Caprelli è regolarmente presente in cattedra al Serra dove insegna da una quindicina d’anni, eppure la sua musica da film viaggia per il mondo, e da vari Paesi e continenti gli arrivano premi e riconoscimenti. Gli ultimi in ordine di tempo giungono in coppia da Albuquerque nel New Mexico, nell’ambito del Mindfield Film Festival, rassegna cinematografica internazionale che si propone di mostrare il meglio del nuovo cinema indipendente, dove Caprelli è risultato vincitore nella categoria "Best Original Score" Diamond Award per la colonna sonora del docu-film "Libera Nos-il Trionfo sul Male", per la regia di Giovanni Ziberna e Valeria Baldan, e Gold Award per le musiche di "Sospesi", diretto da Martina Dall’Ara. E, fresco fresco al "Barcelona Film Festival" fa en plein per le musiche di "Libera Nos-Il trionfo sul male".

"Si tratta di una pellicola- racconta Caprelli -, prodotta dalla Sine Sole Cinema col patrocinio dell’Associazione Internazionale Esorcisti, fondata da don Gabriele Amorth, cui è dedicato il film. È il primo docu-film sul ministero dell’esorcismo". "Libera Nos" era risultato vincitore della miglior colonna sonora anche al Los Angeles Film Awards e medaglia d’argento ai Global Music Awards. "Sospesi" invece, è un lungometraggio della cesenate Martina Dall’Ara, prodotto da Manufactory Productions e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri, e racconta gli italiani all’estero durante il lockdown.

Ma il palmares piuttosto affollato di Davide Caprelli ha altre affermazioni da vantare, come la sigla della trasmissione di Rai3 "Geo", le musiche di ‘Chi l’ha Visto’ sempre di Rai3. I suoi brani sono stati recentemente utilizzati in schede e documentari delle trasmissioni: Play Books (RaiPlay), Passato e Presente (RaiStoria), Di là dal fiume e tra gli alberi (Rai5), Italia Selvaggia (SkyNature), Widl Italy (Rai2). "Ultimamente - aggiunge Caprelli -, ho scritto la colonna sonora di "Pellaccia" il nuovo docu-film, in uscita a febbraio, del romagnolo Alessandro Tamburini, regista di ‘Ci Vuole Un Fisico’, scritto con Matteo Alemanno e montato dal nipote di Tornatore, Giuseppe Pietro Tornatore".

"L’estate scorsa – continua -, ho composto la musica per la presentazione del cartone animato "Tardy-The Water Bear from Out¬er Space", di Daniele di Domenico per Kairostudio, che è stato presentato al Cartoon Forum di Tolosa. Con Daniele ho già lavorato musicando il suo documentario I Giganti Del Mare andato in onda su Geo quest’anno". E, a proposito di Geo, da ormai diversi anni Davide è autore della sigla. "Sempre l’estate passata -spiega Davide -, la conduttrice e autrice Sveva Sagramola mi ha chiesto di rieditare la sigla e così mi sono messo al lavoro e il risultato è quello attualmente in onda ogni giorno su Rai3 alle 16. La voce che la accompagna è quella di Nicoletta Fabbri, ex cantante di Nicola Piovani e insegnante di canto al Corelli". Ricordiamo, tra i lavori più recenti che con il celebrato film "Est- Dittatura Last Minute", diretto da Antonio Pisu e liberamente ispirato al racconto Addio Ceausescu, di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, Caprelli è stato candidato ai Nastri D’Argento per la migliore colonna sonora italiana e ha vinto diversi premi internazionali. I brani singoli e colonne sonore di Davide Caprelli si possono ascoltare seguendo le sue pagine su Spotify, Instagram, Facebook, Youtube.