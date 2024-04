La Nuova Virtus è salva. Successo a Finale Emilia

di Luca Ravaglia

Al termine della decima giornata della poule playout (e con quattro gare ancora da disputare) la Fse Nuova Virtus Cesena ha raggiunto la matematica salvezza nel campionato di basket di serie B femminile, battendo in trasferta 59-68 Finale Emilia, uno dei due fanalini di coda del torneo.

Il successo è valso anche il secondo posto nella classifica del raggruppamento, a pari punti con Scandiano (prossima avversaria della Virtus), San Lazzaro e Fidenza (queste ultime vittoriose anch’esse nell’ultimo turno giocato).

La partita. Col ritmo reso farraginoso da una serie di problemi tecnici a cronometri e tabellone, Cesena parte a rilento. La fuga di Finale Emilia però dura poco, visto che le romagnole cominciano pian piano a trovare sicurezza in difesa e qualche rapido canestro in attacco, tanto da chiudere in vantaggio la prima frazione (15-21). Nel secondo quarto le virtussine allungano fino al più dieci che mantengono fino all’intervallo lungo (32-42).

Nel terzo periodo però succede l’impensabile: sul +17 (32-49) per Cesena, improvvisamente si mette a piovere in campo (con fuori sole a picco e temperature quasi estive...): la partita viene sospesa per ripristinare le condizioni di asciutto e alla ripesa la squadra di Chiadini va in corto circuito vedendosi recuperare tutto il margine, fino a finire addirittura dietro sul 54-53 a poco più di 5 minuti dalla fine della gara.

Una tripla di capitan Semprini riporta ossigeno e un’incollatura di vantaggio, che torna ad allungarsi nei due minuti finali grazie in particolare a Battistini, che chiude l’incontro con 23 punti. Merita menzione anche la solita Andrenacci, autrice dell’ennesima doppia doppia.