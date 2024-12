La Polizia locale si rafforza. Cinque nuovi agenti in servizio

Cinque nuovi agenti hanno preso servizio al comando ‘Fiorini’ della Polizia Locale di Cesena. Dal 2019 ad oggi sono 27, in totale, gli agenti assunti, di cui 15 uomini e 12 donne, con un’età media di 31 anni. "Le assunzioni sbloccate nel corso di questi anni – commenta l’assessore con delega alla legalità e alla sicurezza Luca Ferrini – rispondono a un bisogno legittimo e crescente dei cittadini: sentirsi al sicuro nella città in cui vivono e lavorano, con particolare riferimento ad alcune zone decisamente più sensibili in cui sinergicamente, con Polizia e Carabinieri, si concentrano i nostri sforzi. Pur presentando oggi i cinque agenti che entrano a far parte del comando ‘Fiorini’ coordinato dal Comandante Andrea Piselli, queste assunzioni risalgono agli ultimi mesi, ragione per cui le nuove risorse sono già pienamente operative e inserite nei diversi reparti della centrale di via Dell’Amore. Nel corso dell’ultimo anno le attività svolte dal Corpo hanno riguardato prevalentemente il controllo delle attività economiche, il contrasto agli illeciti in materia di abbandono dei rifiuti, anche in collaborazione con le altre forze sociali, quali Hera e le guardie ecologiche volontarie, il controllo delle aree urbane degradate dove sono stati applicati, tra l’altro, i primi dieci daspo urbani di Cesena, e la liberazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare indebitamente occupati".

Ad oggi il personale di più recente inserimento è tutto assegnato ai tre reparti operativi del Corpo: pronto intervento e controllo del territorio, che svolge prevalenti mansioni di polizia stradale, controllo stradale, infortunistica, pronto intervento e misure Tso e centrale operativa; polizia economica, che si occupa di commercio, mercati ordinari e straordinari, pubblici esercizi, edilizia, ambiente e benessere animale; il terzo inerente alle informazioni anagrafiche, abbandono scolastico, devianza minorile, occupazioni abusive e degrado urbano.