La referee-cam arriva in serie C. Il match col Pineto fa da apripista

Dopo l’11 settembre 2011, con Cesena-Napoli che ha sancito l’esordio dell’era del sintetico in serie A, un’altra partita del Cavalluccio è destinata ad entrare nella storia. Il match interno contro il Pineto, infatti, sarà il primo incontro in Europa in cui l’arbitro indosserà una telecamera che fornirà immagini live durante tutta la diretta. Assieme ai bianconeri quindi, anche Claudio Allegretta della sezione di Molfetta, che dirigerà l’incontro, sarà giocoforza protagonista di questo debutto.

I telespettatori della serie C, con il match che sarà trasmesso su Sky e in streaming su Now Tv, potranno vedere tutto ciò che circonda il direttore di gara, per di più dalla sua visuale, permettendo agli appassionati di immedesimarsi in prima persona nel ruolo dell’arbitro, di cogliere prospettive particolari in ogni azione di gioco, dando vita ad una partecipazione dal valore unico.

La referee-cam, com’è stata chiamata questa tecnologia, sarà poi protagonista in una partita di ogni turno playoff. Con il Cesena che, questa volta, vorrà essere solo spettatore e non protagonista in campo.

"Questo è un giorno speciale per tutti i tifosi della serie C – ha commentato Matteo Marani, numero uno della Lega Pro –. Siamo la prima Lega che si apre a un simile cambiamento e ci confermiamo ancora una volta il principale laboratorio d’innovazione per tutto il mondo del calcio. Da sempre la serie C è la casa delle sperimentazioni".

"Abbiamo accolto con entusiasmo e sostenuto con convinzione la proposta di introdurre un’innovazione così affascinante – ha commentato invece Marzio Perrelli di Sky –. Se Lega Pro ha individuato in Sky un partner all’altezza di questa sfida è perché la ricerca della modernizzazione tecnologica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra Casa dello Sport".

e.ma.