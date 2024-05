La sagra delle cantarelle attira cinquemila persone

È stato un vero exploit il primo weekend della dodicesima Sagra della Cantarella di Gatteo Mare. Sono state oltre diecimila le ’Cantarelle’ letteralmente divorate nella festa dedicata al particolare dolce. Dice Davide Branzanti presidente dell’associazione ’Uniti per Gatteo’ che ha organizzato la sagra: "Oltre cinquemila persone hanno affollato gli stand gastronomici, delle cantarelle. Ora a Gatteo Mare ci prepariamo al secondo round, da venerdì a domenica prossimi. Piazza della Libertà ospiterà ancora l’area ristorazione curata dal Centro Culturale Auser Giulio Cesare. Variegato e sfizioso il menu 2024 all’insegna della tipicità romagnola: primi piatti fatti dalle esperte mani delle nostre azdore, la piadina, rane in umido, trippa e seppie con piselli, frittura di pesce".

Il programma del secondo weekend. Venerdì le più belle hit della musica italiana interpretate da Mirna Fox insieme a Tomasi e Bongiorni. Sabato dalle 15 intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi e sculture di palloncini. Alle 16 Bimbobell. La sera spettacolo comico di Andrea Vasumi accompagnato dalla musica ’60 e ’70 della band ’Energia Alternativa’. Domenica giochi in legno in piazza; dalle 16.30 il dodicesimo Trofeo Valle del Rubicone del Palo della Cuccagna. A fare da cornice, per tutta la giornata, su via Matteotti sarà allestita una mostra di auto d’epoca grazie alla partecipazione del Moto Club di Cesena. Per i più piccoli durante i pomeriggi di sabato e domenica, giochi in piazza della Libertà. Anche quest’anno l’associazione Telemaco di Gatteo in occasione della festa organizzerà una grande area espositiva di artisti di vario genere.

e.p.