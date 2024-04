La Sammaurese oggi a Mezzolara: servono punti in vista della sfida col Progresso

Non ci sono più calcoli da fare, margini di tempo per rimediare agli errori: la Sammaurese di Mirko Taccola deve cercare la vittoria sul campo del Mezzolara sia per cercare di allargare il vantaggio sugli inseguitori, leggi Progresso, sia per presentarsi allo scontro diretto della prossima domenica in una condizione di favore. Le buone notizie arrivano dall’infermeria: Francesco Campagna (foto) si è liberato dal virus intestinale, tornano Morri, Scanagatta e Misuraca, fin qui le notizie positive. Poi a parte quelli ormai fuori causa fino a fine stagione, ci sono Canalicchio e Sedioli a forte rischio, specie il secondo, e Taccola dovrà decidere se rischiare portandoli in panchina o se puntare di nuovo sui giovani visti all’opera contro il Carpi, per avere almeno uno dei due in piena efficienza per lo scontro col Progresso. Serve anche la crescita di chi è già rientrato: Pacchioni ha fatto vedere di avere la tenuta per combattere contro due centrali come quelli del Carpi, e quando ha avuto la palla buona la porta l’ha inquadrata, adesso serve anche il miglior Montesi e un Nisi meno impreciso nel palleggio.

Veniamo alla classifica, il Mezzolara di qui in avanti deve sempre vincere, e potrebbe non bastare se i risultati altrui non sono favorevoli. Chiaro quindi che la squadra allenata da Fabio Roselli dovrà rischiare per cercare il gol, cosa che in tutto il campionato le è riuscita solo diciannove volte. Si gioca allo stadio Zucchini di Budrio alle 15, arbitra Alessandro Femia di Locri.

r.d.