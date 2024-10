La scrittrice Giada Mazzotti conclude la trilogia dei lupi

I lupi si svelano sul lungomare di Cesenatico, in un libro "fantasy" che chiude la trilogia della scrittrice Giada Mazzotti. Accadrà domenica alle 17, al Bodeguilla, il noto locale di viale Carducci gestito da Filippo Chiarucci e Valentina Zanuccoli, dove sarà presentato il libro "L’ombra della luna", in un appuntamento dove la scrittura si fonde con la musica e le canzoni. La Mazzotti, dopo i successi di "Stralunati" pubblicato nel 2022, i cui protagonisti sono uomini e donne di una famiglia di licantropi, e "Il mondo di sotto" edito nel 2023 che ne è il proseguo, adesso completa una trilogia dove il finale è tutto da scoprire. L’autrice anticipa così il contenuto del suo nuovo lavoro: "Quello che siamo prima o poi emerge e quello che vorremmo essere spesso resta soltanto un’illusione. In questo mio nuovo libro parto dal presupposto che non c’è sfida più difficile di quella che combattiamo contro noi stessi, soprattutto quando l’oscurità, come una morsa, affonda i suoi denti lasciando segni profondi. Sacrificio, amore, lotta, evoluzione e rinascita sono i temi che caratterizzano questo terzo e ultimo capitolo, in cui finalmente verranno svelate le paure, le passioni e la magia che lega il destino dei nostri protagonisti". Al centro tornano dunque i protagonisti, tra i quali Gabriel, il suo "rivale" Lestat e la giovane Dafne e gli altri componenti della famiglia, tra cui il padre, i nonni. La presentazione sarà un appuntamento dinamico, dove l’autrice sarà accompagnata ed intervallata da alcuni brani della cantante Noemi. A seguire si esibirà dal vivo la band "Lollo y la Banda", una formazione romagnola sulle tracce dei suoni sudamericani, tra reggae, rumba e una sfumatura blues rock. Il comune denominatore è senz’altro il sabor latino che sconfina a tratti sulla rumba, a tratti sul reggae. I brani inediti sono nati dalla collaborazione fra Lorenzo "Lollo" Benagli cantante e chitarrista, e Martin Guarani, compositore argentino, armonicista e special guest. Completano la band Andrea Danesi al basso e cori, Paolino Marini alle percussioni, Mirko Serafini alla batteria e Lorenzo Rocculi al trombone.

Giacomo Mascellani