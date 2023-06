La solidarietà è sempre di moda I big del lusso per gli alluvionati

A poco più di due settimane da quel tragico 16 maggio, in Romagna è partita la conta dei danni anche per le aziende della moda. Se i grandi poli industriali del fashion - tra cui spicca il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli - sono fortunatamente distanti dalle aree interessate dalle esondazioni, tanti piccoli produttori (terzisti e artigiani, ovvero la base produttiva di riferimento per i big player sia nazionali che stranieri) hanno perso tutto. Ciò è accaduto sia nel Ravennate, sia nell’area di Forlì-Cesena, come ha ammesso la presidente di Cna Federmoda locale Gessica Lombardi: "Per quanto riguarda il distretto sammaurese, siamo dei miracolati. I danni alle aziende sono lievi e non vanno presi in considerazione. Ma nel Forlivese e nella città di Cesena ci sono diverse aziende in ginocchio". Tra le realtà che sono state risparmiate è scattata subito una vera e propria gara di solidarietà: già nei giorni immediatamente successivi all’alluvione, sui social network sono fioccate le vendite all’asta benefiche di capi di abbigliamento e accessori creati, per l’occasione, da numerosi artigiani romagnoli, radunati dalla stilista bertinorese Valentina Amoroso e dalla designer di gioielli cesenate Francesca Rossi con l’hashtag #creativiperlaromagna. Le ideatrici dell’iniziativa hanno reso noto, successivamente, l’importo raccolto: 44mila euro, che saranno destinati a 7 artigiani e alle loro famiglie. Roberta Alessandri, titolare di Tomassini bags, azienda sammaurese che realizza borse e accessori, ha ideato un workshop di manifattura con sede a Bertinoro, nell’azienda agricola ‘Brunori’. A fronte di un contributo di 60 euro, ciascun partecipante potrà imparare a realizzare una borsa in pelle, che potrà portare con sé. Il ricavato della serata, prevista venerdì 9 giugno alle 18:30, sarà interamente devoluto alla Protezione civile del comune di Bertinoro. Sarà presente anche la nutrizionista Natascia Soldati, che dispenserà consigli di sana alimentazione, con particolare attenzione ai prodotti locali e di stagione. Intanto, il gruppo del lusso francese Kering, di cui fa parte la maison sammaurese Sergio Rossi (oltre a colossi del made in Italy come Gucci, Bottega Veneta e Pomellato), ha comunicato, nei giorni scorsi, di essere in procinto di effettuare "una donazione significativa alla regione Emilia Romagna, come sostegno immediato per alleviare le condizioni delle popolazioni colpite". Il gruppo francese, presente in Italia da oltre vent’anni con più di 13.000 dipendenti, si è detto "è vicino a tutti coloro che sono attualmente colpiti dalla drammatica alluvione nella loro vita quotidiana".

Lo stilista longianese Massimo Giorgetti, fondatore e direttore creativo di Msgm, ha scritto su Instagram: "Questa è la mia terra; alle prese con l’acqua e il fango ci sono ora zii, cugini e amici, per questo ciò che accade fa particolarmente male. Ma con sempre più frequenza milioni di persone, in ogni angolo del mondo, si confrontano con le conseguenze di una crisi climatica cui qualcuno non vuole ancora credere". Il designer ha invitato poi a "donare a chi è impegnato in Emilia Romagna, a sostenere le associazioni e a dare una mano sul territorio".

Maddalena De Franchis