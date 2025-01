La squadra cala, i tifosi invece volano

Il Cesena è in crisi di risultati, in poco più di un mese è scivolato dal sorprendente (ma meritato fino a quel momento) quarto posto in classifica al decimo sempre valido per chi punta alla salvezza ma caratterizzato da prestazioni abuliche, di una squadra spesso molle e svagata.

Solo in una classifica i bianconeri restano però ai primissimi posti ed è quella che testimonia la passione dei propri sostenitori al Manuzzi, ossia il numero delle presenze. E’ il sempre attento sito specializzato anche in statistiche Transfermarkt che lo sottolinea al termine della prima parte del campionato.

Il Cesena infatti mantiene la quinta posizione come affluenza: il Manuzzi ha registrato al momento un’affluenza media di 11.846 spettatori, davanti ci sono soltanto formazioni di città ben più grandi e piazze d’alto bordo. In testa infatti, nonostante un campionato travagliatissimo al momento ben lontano dalle ambizioni estive, c’è la Sampdoria con una media di 22.435 presenze, seguita da un’altra squadra molto deludente rispetto al proprio potenziale, il Palermo, con 2.1280, al terzo posto il Bari dove al San Nicola per ogni partita hanno risposto presente 15.982 persone. Segue la Salernitana con 12.452, non molto distante appunto l’Orogel Stadium Manuzzi a quota 11.846.

Si tratta di un dato consistente che conferma come la passione calcistica a Cesena sia d’altissimo bordo, accentuata anche da un cammino interno importante che al Manuzzi al momento ha portato ben 20 dei 25 punti in dote. La classifica prosegue poi con Frosinone 10.337, Reggiana 9.571, Catanzaro 9.408, Modena 9.226, Cremonese 9.210, Mantova 8.514, Pisa 8.465, Spezia 8.455, Cosenza 7.070, Brescia 5.926, Sassuolo 5.308, Juve Stabia 4.441, Sudtirol 3.839, Carrarese 3.303 ultimo il Cittadella con 3.056 presenze.