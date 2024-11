La storia del rap in riviera con ’Booliron’

Chi dice che in Romagna si balla solo il liscio? Non tutti lo sanno, ma c’è una forte cultura hip hop che ha preso piede nella nostra riviera negli anni ’80 e ’90, tracciando un solco importante nel panorama musicale underground italiano. Questo movimento alternativo è raccontato in ‘Booliron - Hip Hop in Riviera’, documentario del regista Francesco Figliola in programma stasera al cinema Eliseo per il terzo appuntamento della rassegna Across The Movies. La serata si apre come sempre alle 19.30 con l’aperitivo sulle frequenze di Uniradio, quindi alle 21 Luigi Bertaccini romperà il ghiaccio in sala presentando al pubblico la pellicola insieme al suo autore: ‘Kambo’, come è conosciuto fra gli addetti ai lavori il cineasta salernitano,. Dopo l’introduzione, spazio a un piccolo live con Stefano ‘Word’ Serio (foto) e Calla Mc, esponenti di spicco della scena hip hop italiana, tra i protagonisti del film di Figliola.

c.b.