La terapia collettiva di Appino va in scena

Il cantautore Appino al teatro comunale di Cesenatico. accadrà questa sera alle 21, quando sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, il musicista toscano presenterà lo spettacolo dal titolo " Solo – l’ultima terapia collettiva". Appino torna ad esibirsi dal vivo con un ultimo tour indoor per portare sui palchi di tutta Italia le canzoni dei suoi tre album e chiudere a tempo indeterminato l’esperienza da solista. Un anno fa usciva l’ultimo lavoro "Humanize", un progetto che unisce introspezione e sperimentazione sonora. L’album esplora il concetto di umanità attraverso un viaggio musicale e narrativo che fonde rock, elettronica e cantautorato. Il set con cui Appino gira in solo nei teatri è invece acustico e minimale, ma di grande impatto emotivo. La nuova scaletta prevede brani da tutti e tre i dischi solisti, con arrangiamenti rinnovati.

"Come ormai da tradizione – dice l’artista – chiuderò questa terza parentesi a mio nome con un esercizio di solitudine. L’ultimo giro di giostra, poi queste canzoni torneranno a riposare in pace. Per altri dieci anni o per sempre, nessuno lo può sapere". La prevendite sono disponibili su ticketone.it (ultimi posti rimasti); la biglietteria del teatro aprirà il giorno dell’evento alle 19.30. Il concerto fa parte del cartellone del settore Cultura del Comune di Cesenatico. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 79274, visitando il sito teatrocomunalecesenatico.it, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, oppure recandosi all’ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani