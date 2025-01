La Treccani sceglie il musicista Corzani

Da San Piero in Bagno a Roma per una intensa vita professionale irradiata, in specie, su Radio Rai3 e vergata su varie, importanti, testate per la carta stampata. E’ Valerio Corzani (1964), professionista con innata versatilità culturale, dispiegata in un ricco curriculum in cui emergono le sue doti di musicista (ha fatto parte anche dei Mazapegul e dei Mau Mau), autore e conduttore radiofonico (è una delle voci più note di Radio3), giornalista, fotografo, globetrotter giramondo sulle vie dello scibile.

Dopo aver pubblicato per la Treccani lo splendido volume di fotografie "Geometria dell’Incanto. Frammenti di bellezza italiana", e altri lavori da expertise, ha, di recente, avuto un altro prestigioso incarico dalla Treccani stessa. "Sono molto lieto, e anche un poco orgoglioso – dice Corzani – di aver contribuito alla realizzazione dell’XI Appendice dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. In particolare, la Treccani mi ha chiesto di scrivere un aggiornamento, l’undicesimo appunto, della voce ’Musica’. Ora, un lemma così importante, fa un po’ tremare le gambe, ma allo stesso tempo ti permette di approfondire temi e ’ambienti sonori’ a tutto tondo, molti dei quali indago da tempo e con un particolare plus di attenzione legato all’attualità. E’ questo lo scopo dell’aggiornamento. Dunque, una sfida che ho raccolto e finisce ora in un tomo prestigioso, probabilmente il più prestigioso possibile in questo settore".

Corzani supporta e correda la sua versatilità professionale con una brillante laurea in Estetica, che non poteva non arricchire ancor più il già congenito dono del suo scrivere di spessore, armonico e armonioso, non fosse altro che è anche musicista.

Gilberto Mosconi