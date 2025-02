Laboratorio artistico alla rsa. C’è pure la nipote di Walter Chiari

Tutti insieme a dipingere i sassi. Simpatica iniziativa nella Rsa Castello di Longiano. Prendendo spunto dai laboratori "Un sasso per la fortuna" organizzati a Gambettola che hanno riscosso molto gradimento, le assistenti della Residenza Castello hanno pensato di far fare anche ai loro anziani ricoverati quella esperienza. "Per organizzare il laboratorio artistico – spiega Romina Vannucci – ci siamo rivolti a Barbara Salotti di Gambettola che ci ha dato i consigli utili per la scelta dei sassi e dei colori da utilizzare e così ieri mattina una ventina di anziani si sono messi al lavoro con entusiasmo". Si è visto che agli anziani piace molto dipingere e alcuni di loro hanno mostrato una buona vena artistica in quanto nella loro vita lavorativa avevano svolto un mestiere inerente l’arte e la manualità, come il longianese Gianni Soavi che era un restauratore e per lui dipingere i suoi sassi è stato facile e bello. Fra le persone impegnate a dipingere c’era la signora Giuseppina Chiari di Faenza, molto brava con i colori, che ha spiegato che suo padre era Angelo, fratello del famoso attore e cabarettista Walter Chiari "ed io – ha detto l’anziana donna – sono la nipote". Vincenzo D’Altri