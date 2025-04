Ladro seriale arrestato dopo un furto in tabaccheria

I carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno arrestato un ladro seriale. È accaduto sabato notte, quando una pattuglia ha eseguito un provvedimento giunto dalla Procura di Genova. Si tratta di un 48enne che una settimana fa, alle 2 della notte fra martedì 1° e mercoledì 2 aprile, con una spranga di ferro ha forzato la serranda della tabaccheria Havana in viale Trento. Una volta entrato, il ladro è riuscito ad impossessarsi di numerosi pacchetti di sigarette e biglietti gratta e vinci, per poi darsi alla fuga. Dopo pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. Acquisite le immagini della videosorveglianza della zona, i militari hanno effettuato la comparazione dei fotogrammi con le banche dati, riuscendo ad identificare il 48enne, un volto già noto per dei precedenti penali sempre per furto aggravato. Il sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì che coordina le indagini, ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti del sospettato, il quale è domiciliato in un albergo della zona. I militari hanno trovato la refurtiva (nella foto), che è stata poi restituita al proprietario della tabaccheria. Non essendoci la flagranza del reato, mercoledì è scattata una denuncia penale a piede libero, di cui è stata informata anche la Procura di Genova, che tuttavia in precedenza aveva emesso delle misure restrittive nei confronti del 48enne. Visto il nuovo reato commesso, il Gip del capoluogo ligure ha firmato l’ordine di carcerazione.