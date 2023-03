Ladro seriale davanti all’asilo di via Carducci

È ormai l’incubo delle mamme: ladri seriali che continuano a mettere a segno piccoli o grandi furti davanti all’asilo. L’ultimo pochi giorni fa in viale Carducci vicino a un asilo nido dove una donna aveva parcheggiato per andare a prendere la figlia. "Mi hanno frantumato il vetro della macchina – spiega la donna – e preso la borsa con i documenti e il portafogli". Diverse scuole e asili sono stati presi di mira.Ffurti si sono verificati anche vicino alle chiese o nei parcheggi dei cimiteri. "È successo anche a me – spiega un’altra donna – un paio di giorni fa in via Madonna dello Schioppo nella notte hanno aperto e rovistato nella macchina di mio marito".

In zona Ponte Vecchio malviventi hanno rotto il vetro di un’auto per rubare 4 euro in monete. Ttentativo di furto a Villachiaviche. "Una ragazza con i capelli rossi ha suonato al citofono del condominio dicendo che doveva fare una sorpresa a un’amica – spiega una donna – quando ho aperto ho visto un ragazzo che si infilava nel cortile e andava nelle cantine a nascondersi. Ho avvisato i carabinieri e la coppia è scappata".