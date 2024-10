L’Albana Dèi fa tappa a Mercato Saraceno

Oggi la tappa della dodicesima edizione dell’Albana Dèi si fermerà a Mercato Saraceno. L’Albana Dèi, la selezione enologica nata da un’idea di Carlo Catani e Andrea Spada, promossa e coordinata dal Consorzio Vini di Romagna è un evento itinerante che tocca nei fine settimana alcuni dei borghi e contesti più suggestivi della Romagna. Dopo Brisighella, Bertinoro e Oriolo dei Fichi, sabato sarà la volta di Mercato Saraceno, all’Osteria la Mentana in via Valzania 19, dalle 16,30 alle 19,30 (successivamente sarà possibile votare anche durante la cena). Sarà presente un banco d’assaggio per dar modo al pubblico di degustare gratuitamente, votare e apprezzare i 7 vini finalisti dell’Albana Dèi. Che sono, tra novità e conferme: Albana di Ca’ di Sopra 2023 dell’Azienda Ca’ di Sopra di Marzeno, Neblina 2023 Giovanna Madonia di Bertinoro, Fondatori GP 2023 Merlotta di Imola, Ricordo 2023 Tenuta Nasano di Riolo Terme, Romagna Albana Docg Secco 2022 Tenute Bacana di Villa Vezzano, Vitalba 2023 e Vigna Rocca 2023 entrambi biologici di Tre Monti di Imola. I vini finalisti sono stati selezionati ’alla cieca’ il 4 ottobre scorso da una giuria tecnica composta da critici delle principali guide dei vini e sommelier. Il responso della giuria tecnica definirà l’assegnazione del premio ai migliori Romagna Albana Docg in versione secco. Il pubblico, chiamato ad assaggiare e votare i vini finalisti nelle diverse location, concorrerà ad attribuire "L’indigeno del Cuore - premio Valter Dal Pane" al miglior vino da uve Albana in versione secco. Le premiazioni avverranno nel gennaio 2025. Edoardo Turci