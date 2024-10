L’Angelini non si ferma più. Jesi ko e vetta in solitaria

Prestazione concreta e ‘spavalda’ per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che in trasferta a Jesi contro una delle squadre più accreditate per i piani alti della classifica strappa un corroborante 0-3 (18-25, 23-25, 24-26) che vale il primato in solitaria nel torneo di serie B1 femminile frutto di tre vittorie a punteggio pieno dopo altrettante gare disputate. Le bianconere, senza Oke, Pasini e Casali (quest’ultima a casa per colpa di un infortunio alla caviglia rimediato in settimana), hanno mostrato carattere e non si sono fatte intimidire da Jesi, rintuzzando puntualmente ogni tentativo di fuga delle avversarie.

La partita. Nel primo set, Cesena prende il via con l’ace di Pinali (1-4) e mantiene il divario con un cambiopalla puntuale; Benazzi dalla seconda linea attacca di potenza (12-15), la pipe di Vecchi scompone le mani del muro avversario (14-20), Jesi sbava sul finale e il set si chiude 18-25. Nel secondo parziale, le padrone di casa cambiano ritmo al servizio e mettono in difficoltà la ricezione bianconera (7-4); la rimonta però arriva in fretta e porta la firma di Caniato che prima al servizio permette a Melandri e Vecchi di chiudere di prima intenzione (11-9, 11-10) e poi abbassa la saracinesca a muro (14-15). Cesena è sempre più determinata, Conficoni gioca bene al centro e Benazzi da posto quattro trova lo strappo (17-20). Jesi non molla e ritrova la parità (22-22), ma Melandri e Benazzi rilanciano immediatamente per il 23-25. L’ultimo parziale è una fotocopia del precedente, con le marchigiane che spingono in attacco e allungano pericolosamente (12-6). Lucchi a quel punto inserisce Missiroli al posto di Pinali; Melandri a muro fa un lavoro eccezionale e insieme a Benazzi garantisce i break decisivi per le bianconere. Con questo risultato, l’Elettromeccanica Angelini Cesena guadagna la vetta della classifica in solitaria a +3 da Bologna, Giorgione Pallavolo e Riccione. Domenica 3 novembre al MiniPalazzetto arriva Teramo, quinta della classe.