L’Angelini ora vuole tornare a vincere davanti al suo pubblico

Oggi si gioca l’ultima partita del 2024: in occasione dell’undicesima giornata del campionato di serie B1, l’Elettromeccanica Angelini Cesena è pronta a ricevere tra le mura amiche del MiniPalazzetto Giorgione Pallavolo da Castelfranco Veneto (inizio gara alle 17.30). Le bianconere hanno finalmente interrotto la striscia negativa delle ultime settimane, andando a vincere al tiebreak a Padova ribaltando il match. Le venete arrivano dalla sconfitta interna contro la capolista Bologna. La classifica vede Cesena al quinto posto con 18 punti, con tre lunghezze di vantaggio su Giorgione, che occupa l’ottava posizione del girone. Per Benazzi e compagne sarà fondamentale mantenere il rendimento degli ultimi tre set giocati, per chiudere al meglio l’anno solare e farsi un bel regalo di Natale.

"A Padova – commenta Sofia Casali – è stato un viaggio tra alti e bassi ma non ci siamo arrese e dal terzo parziale abbiamo giocato con uno spirito diverso, più compatte e più aggressive. Vincere in rimonta una gara che sembrava già scritta non solo è stato il premio per la nostra determinazione, ma anche la dimostrazione che possiamo essere una squadra capace di lottare fino alla fine". Con queste premesse Casali rilancia per il prossimo match: "Questo successo ci dà la carica per le prossime gare ma soprattutto ci ricorda che, con la giusta mentalità, possiamo superare qualsiasi difficoltà a cominciare dalla partita contro Castelfranco".