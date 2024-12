L’anno giubilare della diocesi inizierà nella basilica di S.Vicinio

La Diocesi di Cesena-Sarsina si appresta a vivere un momento di straordinaria importanza spirituale e comunitaria. Domenica prossima alle 11 nella Basilica Concattedrale di Sarsina il vescovo Douglas Regattieri (foto) inaugurerà solennemente l’Anno Giubilare con una celebrazione eucaristica. Il tema di questo Anno Giubilare, "Peregrinantes in spem" (Pellegrini nella speranza), richiama i fedeli a riflettere e camminare insieme nel segno della speranza cristiana. La celebrazione sarà preceduta da un momento di raccoglimento e preghiera: ritrovo alle 10.30 presso la Chiesa del Suffragio, da cui partirà una processione verso la basilica.

Nel pomeriggio, un’ulteriore celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo alle 17 nella Cattedrale di Cesena.

Il sindaco di Sarsina Enrico Cangini ha espresso il suo personale ringraziamento al vescovo per aver scelto la città di Sarsina come luogo simbolo per l’inizio di questo Anno Giubilare: "Questo evento rappresenta un momento di grande significato per la nostra comunità. Ringrazio di cuore monsignor Regattieri per la sua guida spirituale e per aver voluto coinvolgere Sarsina in un percorso così ricco di speranza e rinnovamento. Siamo onorati di accogliere i fedeli e le autorità in questa giornata speciale".

Monsignor Regattieri invita calorosamente tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni e le istituzioni locali a prendere parte a questo momento di grazia e rinnovamento: "L’Anno Giubilare rappresenta un tempo favorevole per riscoprire le radici della fede e per ravvivare la speranza che guida il cammino di ogni credente. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme l’emozione e la profondità di questo inizio, che segnerà l’intero anno pastorale della Diocesi di Cesena-Sarsina".