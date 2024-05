L’antifascismo e il gioco delle parti

In questi ultimi giorni a Cesena (e non solo) si è polemizzato molto sulla festa della Liberazione e sull’antifascimo. La litania di nostalgici e smemorati prevede la solita frase: "Il 25 aprile è una festa di parte". E ci mancherebbe che non lo fosse. La festa della Liberazione è una festa di parte perché nasce da una lotta di una parte contro un’altra. Una parte, quest’ultima, che aveva trascinato l’Italia in guerra al fianco di Hitler, che aveva promulgato le leggi razziali, che si era imbarcata in improbabili avventure coloniali. E ancora sistematiche repressioni ed eliminazione degli avversari politici. E ce ne sarebbero ancora, ma basta una sola parola: dittatura...