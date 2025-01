Lattuca, nuovo incarico in Upi:: "Troppi tagli"

Sono ventisette i presidenti delle Province italiane che affiancheranno il presidente di UPI Pasquale Gandolfi. Enzo Lattuca è stato nominato rappresentante di Upi in Conferenza Unificata e Stato città. "Con l’insediamento del direttivo - afferma Lattuca (nella foto) - si avvia formalmente il nuovo mandato di Upi. Dovremo affrontare sfide molto complesse, prima fra tutti l’urgenza di riaprire con Governo, Parlamento e forze politiche un confronto serrato sulla ricostruzione post- alluvione dell’Emilia–Romagna e sull’emergenza dovuta al taglio delle risorse e del personale delle province, che per la sola provincia di Forlì – Cesena, fra Legge di Bilancio 2025 e spending review, impatta per oltre 10 milioni di euro"