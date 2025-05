Lavori a Sala, progetti e tempi in assemblea

I tre progetti relativi ad altrettante opere pubbliche, che si realizzano a Sala, verranno illustrati mercoledì sera, nel corso di un’assemblea pubblica che si terrà alle 20.30 nel cineteatro Letizia. In questa sede l’amministrazione comunale ed il comitato di zona incontreranno i residenti e le persone che hanno attività economiche nella frazione, per aggiornarli sul nuovo ponte di via Fenili, l’illuminazione di via Vetreto e i lavori al cimitero.

In merito al ponte di via Fenili sarà presentato il progetto per la realizzazione della nuova struttura, che sostituirà quella esistente in acciaio e legno, un Ponte Bailey installato oltre ottant’anni fa durante la seconda guerra mondiale e poi ristrutturato, che si trova in pessime condizioni statiche e non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza e portata dei veicoli che lo attraversano quotidianamente.

Riguardo l’illuminazione di via Vetreto, la giunta comunale ha approvato la delibera per l’implementazione del sistema di illuminazione notturna in un tratto di oltre 2 chilometri, che è da sempre al buio. A bilancio ci sono 150mila euro per installare moderni lampioni a led, con il duplice scopo di rendere più sicura la strada e rendere più confortevole e gradevole una zona delle campagne dove di sera non gira alcun pedone e alcun ciclista, proprio per un problema di sicurezza. Nel concreto saranno rimossi gli elementi tra cui 3 armature e 3 sbracci, insieme alla linea aerea che li alimenta; successivamente saranno installati 3 quadri elettrici e 71 nuovi basamenti per garantire la stabilità e la sicurezza dei nuovi lampioni.

I lavori al cimitero di Sala sono invece già iniziati e l’appalto se lo è aggiudicato la ditta Frisoni Severino di Bellaria, le cui maestranze stanno intervenendo per realizzare alcuni importanti interventi strutturali. Nello specifico si sta procedendo con la posa dei rivestimenti dei camminamenti del nuovo campo di inumazione, che comprendono anche la risagomatura della scala e della rampa; il rifacimento dell’intonaco del muro d’ingresso nella parte storica, il rifacimento degli intonaci dove sono ammalorati, le tinteggiature di murature e plafoni, oltre ad alcune opere accessorie come la sistemazione della rete idrica. L’investimento complessivo è stimato 83mila euro.

L’incontro di martedì sarà dunque l’occasione per conoscere le tempistiche, cioè quando saranno realizzati il nuovo ponte in via Fenili e il nuovo sistema di illuminazione pubblica in via Vetreto, e quando si prevede la fine dei lavori al cimitero del quartiere. Assieme al sindaco e agli assessori saranno presenti anche i tecnici del Comune, per dare delle risposte alle domande che verranno dai cittadini.

