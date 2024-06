Lavori in corso per ripulire l’alveo e installare le valvole

Il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena non si occupa solo di assistere chi ha subito danni nell’iter burocratico per ottenere i risarcimenti, ma segue anche la messa in sicurezza del territorio. Per questo ieri pomeriggio il presidente Mauro Mazzotti e il vice Marco Raffaele, insieme ad alcuni associati, hanno incontrato i vertici territoriali dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (Piero Tabellini e Sara Vannoni) e Silvia Battistella dell’ufficio Risorse Idriche del Comune di Cesena. L’incontro si è svolto in un clima sereno nei giardini a valle del Ponte Vecchio, sulla sinistra del Savio, una delle zone più martoriate dall’alluvione di un anno fa.

Sono stati illustrati i lavori in corso per la pulizia dell’alveo del fiume Savio a Sant’Andrea in Bagnolo, per un importo di 250.000 euro, e quelli in corso di assegnazione per la sistemazione da Sant’Andrea in Bagnolo a risalire fino a monte del Ponte Vecchio, per un importo di 1,6 milioni di euro. Saranno abbassate le golene nel tratto fra Ponte Vecchio e Ponte Nuovo per aumentare la portata del corso d’acqua che dovrebbe raggiungere 1.050 metri cubi al secondo. Della risagomatura degli argini in modo da non avere zone più basse se ne parlerà nel prossimo anno.

Importanti lavori sono in corso per l’installazione di valvole di non ritorno, ‘a clapet’, soprattutto nel tratto urbano del Savio sia negli scarichi privati che in quelli pubblici: è proprio da qusti scarichi che l’acqua del fiume in piena è passata per invadere case e strade, prima che l’acqua uscisse dagli argini.

"E’ stato un incontro soddisfacente – dichiara Mazzotti – Abbiamo avuto una panoramica dei lavori fatti e di quelli da fare. Sono assai meno soddisfatto dei tempi dei lavori: si parla di anni, invece bisognerebbe fare in fretta".