Lavori post-alluvione sulle strade franate

Proseguono a Montiano i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria programmati dopo l’alluvione del maggio 2023. Dopo l’approvazione da parte della giunta dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio del progetto riguardante i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali di via Golano e di altre strade comunali, l’intervento inizierà presto. Il progetto del costo di 400mila euro, oltre ai ripristini sulle vie Crete e Golano, contiene anche alcuni interventi di messa in sicurezza delle banchine delle strade provinciali 122 e 9 che, in mancanza di marciapiede in quei tratti, vengono utilizzate per il transito pedonale, e che sono state in più parti dissestate da smottamenti e cedimenti del terreno, con conseguenti rischi per l’incolumità dei pedoni.

"Le vie Golano e Crete sono già state in buona parte ripristinate – spiega il sindaco Fabio Molari – Continuano le opere di ripristino di alcuni tratti di banchine pedonali e marciapiedi ai margini della SP9 sul tratto di competenza comunale, che hanno subìto danneggiamenti a causa degli smottamenti delle scarpate soprastanti. In modo particolare siamo intervenuti su un muro in via La Malfa e su alcuni tratti di scarpate nei pressi del bivio tra la SP9 e la SP122". Il sindaco dice che è stata fondamentale la collaborazione della Provincia di Forlì-Cesena, che su sollecitazione del commissario straordinario alla ricostruzione, ha provveduto alla ricognizione, in ambito provinciale, di tutti gli interventi più urgenti e dell’Unione dei Comuni che ha consentito di avviare l’iter dei lavori e ha continuato: "Come Comune stiamo concludendo i lavori in via Fontanazza II a Montenovo, interamente interessata da numerose frane, la più ingente delle quali ha fatto parzialmente collassare verso valle il corpo stradale per una decina di metri, rendendo necessario lo spostamento verso monte dell’asse viario di circa 2 metri. Abbiamo messo in sicurezza la strada con un corposo intervento di consolidamento con un muro di protezione in micropali, rendola di nuovo percorribile. Sono stati creati canaletti e scoli per il normale deflusso dell’acqua piovana. In via Fontanazza II rimane da fare l’intevento per ricostruire la fontana situata a monte dell’antico lavatoio che è stata interamente travolta da due ingenti frane. C’è già il progetto. Abbiamo avuto 10mila euro da Romagna Acque e 10mila euro da Unica Reti che ringrazio per l’aiuto. I lavori cominceranno all’inizio del nuovo anno. Il mio grande desiderio è vedere tornare a zampillare l’acqua". Conclude Molari: "Sono quasi terminati i lavori dell’ostello che nascerà a Montenovo dove c’erano i locali della vecchia scuola materna con una spesa di 150mila euro finanziati con fondi europei".