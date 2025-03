Lavori sulla E45, cambia la viabilità

Ieri si è reso necessario chiudere temporaneamente al traffico la E45 (Ss 3bis Tiberina) in direzione nord nel tratto che va dal km 198,100 al km 208,000, per i lavori di manutenzione dei ponti Savio V e Casetta con ricostruzione di barriere laterali in prossimità del km 201,350. Da oggi, fino alla prima mattina di giovedì 6 marzo la SS 3 bis (E45) sarà chiusa al traffico in direzione Roma. In questa fase, il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria a Mercato Saraceno e rientro mediante lo svincolo di Montecastello. Per i mezzi pesanti è invece consigliata l’uscita obbligatoria a Bivio Montegelli. Da giovedì 6 marzo, invece, nel tratto compreso tra il km 201,600 al km 200,800 sarà disposta la chiusura al traffico della carreggiata sud con contestuale attivazione del doppio senso di circolazione in carreggiata opposta, in direzione Roma.